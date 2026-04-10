Mixer Grinder: 90శాతం మంది చేసే తప్పు ఇదే, మిక్సీ ఎలా వాడాలో తెలుసా?

దాదాపు 90 శాతం మంది మిక్సీని తప్పుగానే వాడుతూ ఉంటారు. దీని వల్ల మిక్సీ త్వరగా పాడవ్వడమే కాకుండా, ప్రమాదాలు కూడా జరగొచ్చు. మిక్సీ ఎక్కువ రోజులు పని చేయాలంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి
మిక్సీని నిరంతరాయంగా 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు ఆన్ చేయకూడదు. సరైన పద్ధతి ఏంటంటే, దాన్ని కాసేపు ఆన్ చేసి, ఆ తర్వాత 5-10 సెకన్ల విరామం ఇచ్చి మళ్లీ స్టార్ట్ చేయాలి.
చాలా మిక్సీలలో కాపర్ (రాగి) కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. మిక్సీని కంటిన్యూగా వాడినప్పుడు మోటార్ బాగా వేడెక్కి కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే 'కాపర్ మోటార్' ఉన్న మిక్సీని ఎంచుకోవాలి.
కూరగాయలు లేదా పండ్లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి వేయాలి. పెద్ద ముక్కలు వేస్తే బ్లేడ్, మోటార్పై ఒత్తిడి పడుతుంది. అలాగే, జార్ను పూర్తిగా నింపకూడదు.
మిక్సీ జార్ను మోటార్పై సరిగ్గా లాక్ చేయాలి. సరిగ్గా లాక్ చేయకుండా మిక్సీని ఆన్ చేస్తే, మోటార్పై ఉండే బ్లేడ్ లేదా కప్లర్ విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది.
