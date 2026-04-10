పరగడుపున హనీ వాటర్ తాగుతున్నారా?ఇవి కచ్చితంగా తెలుసుకోండి

health-life Apr 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

పరగడుపున తాగితే సమస్యలు తప్పవు

తేనె రుచికరమైనదే కాదు, పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు కూడా రావచ్చు.

Telugu

షుగర్ లెవల్స్ పెరగడం

పరగడుపున గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె ఎక్కువగా కలిపి తాగితే.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవచ్చు.

Telugu

జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు

పరగడుపున తేనెను ఎక్కువగా తీసుకుంటే కడుపు నొప్పి లేదా విరేచనాలకు దారితీస్తుంది. జీర్ణవ్యవస్థపై ఇది భారం మోపుతుంది.

Telugu

అలెర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం

కొందరికీ తేనె పడకపోవచ్చు. దానివల్ల దురద, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటివి ఎదురుకావచ్చు. కాబట్టి అలెర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారు తేనెకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

Telugu

దంత సమస్యలు

తేనెలో ఉండే సహజ చక్కెరలు, దాని ఆమ్ల స్వభావం పంటి ఎనామిల్‌ను దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల దంతాలు బలహీనపడతాయి.

Telugu

బరువు పెరిగే అవకాశం

తేనెను ఎక్కువగా తీసుకుంటే అనవసరంగా బరువు పెరుగుతారు. 

