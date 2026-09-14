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Diya Hacks: కొత్త ప్రమిదల్లో వెంటనే దీపం వెలిగించొద్దు..ఎందుకో తెలుసా?

life Sep 14 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:AI image
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దీపం త్వరగా ఆరిపోతుంది

మట్టి ప్రమిదల్లో వెంటనే నూనె వేసి వెలిగించకూడదు..ఎందుకో తెలుసా? డైరెక్ట్‌గా నూనె పోస్తే మట్టి సగానికి పైగా నూనెను పీల్చేసుకుంటుంది. దీంతో దీపం త్వరగా కొండెక్కుతుంది.

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ముందు నీళ్లలో నానబెట్టండి

ప్రమిదలు వెలిగించే ముందు, వాటిని కనీసం 2 గంటల పాటు లేదా రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టాలి.

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ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే..?

మట్టి ప్రమిదలకు ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు నీటిని పీల్చుకుంటాయి. దీనివల్ల అవి నూనెను పీల్చుకోవడానికి ఖాళీ ఉండదు!

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బోర్లించి ఆరబెట్టండి

నీళ్లలోంచి తీశాక, ప్రమిదలను ఓ బట్టపై బోర్లా పెట్టి తలకిందులుగా బాగా ఆరనివ్వండి.

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ఎక్కువసేపు వెలిగే దీపం!

ఇప్పుడు నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వెలిగించండి. ప్రమిద నూనెను అస్సలు పీల్చుకోదు, దీపం రాత్రంతా నిలకడగా వెలుగుతుంది!

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