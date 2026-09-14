Diya Hacks: కొత్త ప్రమిదల్లో వెంటనే దీపం వెలిగించొద్దు..ఎందుకో తెలుసా?

మట్టి ప్రమిదల్లో వెంటనే నూనె వేసి వెలిగించకూడదు..ఎందుకో తెలుసా? డైరెక్ట్గా నూనె పోస్తే మట్టి సగానికి పైగా నూనెను పీల్చేసుకుంటుంది. దీంతో దీపం త్వరగా కొండెక్కుతుంది.
ప్రమిదలు వెలిగించే ముందు, వాటిని కనీసం 2 గంటల పాటు లేదా రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టాలి.
మట్టి ప్రమిదలకు ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు నీటిని పీల్చుకుంటాయి. దీనివల్ల అవి నూనెను పీల్చుకోవడానికి ఖాళీ ఉండదు!
నీళ్లలోంచి తీశాక, ప్రమిదలను ఓ బట్టపై బోర్లా పెట్టి తలకిందులుగా బాగా ఆరనివ్వండి.
ఇప్పుడు నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వెలిగించండి. ప్రమిద నూనెను అస్సలు పీల్చుకోదు, దీపం రాత్రంతా నిలకడగా వెలుగుతుంది!
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