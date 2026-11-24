కరివేపాకును కొబ్బరి నూనెలో వేసి నల్లబడే వరకు బాగా మరిగించాలి. ఆ తర్వాత నూనె చల్లార్చి తలకు పట్టించి, కాసేపటి తర్వాత కడిగేయాలి.
కొన్ని వాల్ నట్ షెల్స్ తీసుకుని దంచి 30 నిమిషాల పాటు నీటిలో ఉడికించాలి. ఈ నీటితో తల స్నానం చేస్తే జుట్టు ముదురు గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది.
జుట్టు నలుపును పెంచడానికి బ్లాక్ టీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కనీసం 15-20 నిమిషాల పాటు బ్లాక్ టీని జుట్టుకు పట్టించి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయాలి.
కాఫీ పొడిని జుట్టుకు పట్టించి, కాసేపటి తర్వాత నీటితో కడిగేయాలి. ఇది జుట్టు నెరవకుండా సహాయపడుతుంది.
బంగాళదుంప తొక్కలను నీటిలో బాగా మరిగించాలి. తొక్కలు తీసేసి నీటిని వడకట్టాలి. ఆ నీటిని తలకు పట్టించి 15 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలి.
రాత్రి పూట గోరింటాకు పొడిని నీటిలో నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు పట్టించి కొన్ని గంటల తర్వాత కడిగేయాలి.
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