రోజూ పెట్టుకోవడానికి చైన్ డిజైన్ పట్టీలు చాలా బాగుంటాయి. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
ప్లెయిన్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ సన్నటి దారం లాంటి పట్టీలు సింపుల్, క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి కొంచెం హెవీగా ఉండే పట్టీల కోసం చూస్తున్నవారు వీటిని ట్రై చేయవచ్చు. చైన్ బ్లాక్ డిజైన్లో చేసిన ఈ ట్రెడిషనల్ పట్టీకి, హుక్ దగ్గర మాత్రమే 3 మువ్వలు జతచేశారు.
ఈ డిజైన్ వెండి పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి చాలా తక్కువ బరువులో వస్తాయి. పాదాలకు రెట్టింపు అందాన్నిస్తాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మీనాకారీ వెండి పట్టీలు ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 20 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
