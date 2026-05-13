Telugu

మెడకు మెరుపునిచ్చే పింక్ స్టోన్ నెక్లస్ లు

life May 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
జాలర్ డిజైన్‌ పింక్ స్టోన్ నెక్లెస్

పింక్ స్టోన్స్, ముత్యాలతో చేసిన ఈ నెక్లెస్ లెహంగా లేదా వెస్టర్న్ గౌన్‌పై చాలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. పింక్ స్టోన్ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: pinterest
పింక్ బీడ్స్ చోకర్

కాలర్ లాగా డిజైన్ చేసిన ఈ నెక్లెస్‌లో పింక్ పూసలను ఉపయోగించారు. కింద ఉన్న హెవీ పెండెంట్‌లో కూడా పింక్ స్టోన్ టచ్ ఉంది. ఇది ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
పింక్, వైట్ స్టోన్ నెక్లెస్

వైట్ స్టోన్స్‌తో డబుల్ లేయర్‌లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్‌ లెహంగా, చీరలపై చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. రాయల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ నెక్లెస్ మంచి ఎంపిక.

Image credits: pinterest
స్క్వేర్ షేప్ చోకర్

పింక్ పూసలతో చేసిన స్క్వేర్ షేప్ చోకర్ వెస్టర్న్ డ్రెస్సులపై చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి చోకర్లు చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: pinterest
స్క్వేర్ షేప్ డిజైన్

స్క్వేర్ షేప్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్‌ సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. మీకు సాఫ్ట్, క్లాసీ లుక్ నచ్చితే, ఈ ప్యాటర్న్ నెక్లెస్‌ను మీ జ్యువెలరీ బాక్స్‌లో తప్పకుండా చేర్చుకోవాలి.

Image credits: pinterest

