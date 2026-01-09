Telugu

వంట గ్యాస్ ఎక్కువ రోజులు రావాలంటే ఇలా చేయండి చాలు!

life Jan 09 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
పాత్రలపై మూత పెట్టాలి

వంట చేసేటప్పుడు పాత్రపై మూత సరిగ్గా పెట్టాలి. దీనివల్ల వేడి సరిగ్గా అంది, ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది.

Image credits: Getty
వంట చేసే పాత్ర

బర్నర్‌కు సరిపోయే పాత్రను ఎంచుకోవాలి. చిన్న బర్నర్‌పై పెద్ద పాత్ర పెట్టడం మానేయాలి.

Image credits: Getty
నీటిలో నానబెట్టాలి

బీన్స్, పప్పులు, బియ్యం వంటివాటిని వండే ముందు నీటిలో నానబెట్టడం మంచిది. దానివల్ల త్వరగా ఉడుకుతాయి.

Image credits: Getty
బర్నర్స్ క్లీనింగ్

బర్నర్లపై మురికి చేరితే గ్యాస్ రాకుండా అడ్డుపడుతుంది. వంటకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కాబట్టి బర్నర్లను తరచూ శుభ్రం చేయాలి.

Image credits: Getty
ప్రెషర్ కుక్కర్ వాడకం

ప్రెషర్ కుక్కర్ వాడితే వంట సులభం అవుతుంది. ఫలితంగా గ్యాస్ కూడా ఆదా అవుతుంది.

Image credits: Getty
చిన్న మంటపై

ఆహార పదార్థాలను ఎప్పుడూ చిన్న మంటపై ఉడికించాలి. దానివల్ల గ్యాస్ వృథా కాదు. ఆహారం బాగా ఉడుకుతుంది. 

Image credits: Getty

