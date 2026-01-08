Telugu

పదివేలలో డైమండ్ ముక్కు పుడకలు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Asianet News
డైమండ్ ముక్కుపుడక డిజైన్లు

తక్కువ బడ్జెట్‌లో డైమండ్ ముక్కుపుడక కావాలనుకుంటే 10 వేల రూపాయలలోపు ఈ నోస్ పిన్ వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ఫ్లవర్ షేప్ డైమండ్ ముక్కుపుడక

ఈ ఫ్లవర్ షేప్ డైమండ్ ముక్కుపుడక డిజైన్ ట్రెండ్ అవుతోంది. మోడ్రన్, ప్రత్యేకమైన లుక్‌తో దీనిని మీరు 6500 రూపాయల నుండి 9000 రూపాయల మధ్య ధరలో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini ai
మల్టీ మినీ డైమండ్ ముక్కు రింగ్

ఈ మల్టీ మినీ డైమండ్ ముక్కు రింగ్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. ఇందులో డైమండ్లను బంగారు రింగ్‌పై అలంకరిస్తారు. ఇది మీకు రూ.8000- రూ.10000 మధ్యలో లభిస్తుంది.

Image credits: gemini ai
చిన్న స్టార్ డైమండ్ ముక్కుపుడక

చిన్న స్టార్ డైమండ్ ఆకారంలో చేసిన ఈ ముక్కుపుడక ఫెమినైన్, సాఫ్ట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇందులో 3-4 చిన్న డైమండ్ల క్లస్టర్ ఉంటుంది. దీనిని మీరు రూ.10000లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: gemini ai
సింగిల్ డైమండ్ స్టడ్ ముక్కుపుడక

ఇందులో చిన్నదైనా ఎక్కువ మెరిసే డైమండ్ ఉంటుంది, ఇది సింపుల్ గోల్డ్ సెట్టింగ్‌తో చాలా బాగుంటుంది. ఇది రూ.6000 నుండి రూ.9500 మధ్యలో లభిస్తుంది.

Image credits: gemini ai
మినిమల్ లేయరింగ్ డైమండ్ ముక్కుపుడక

మినిమల్ జ్యువెలరీ ట్రెండ్‌ను ఫాలో అయ్యేవారికి ఈ  మినిమల్ లేయరింగ్ డైమండ్ ముక్కుపుడక అందంగా నప్పుతుంది.

Image credits: instagram
అందమైన డిజైన్

విచ్చుకున్న పువ్వులాంటి ముక్కు పుడక ఇది. నాలుగు చిన్న డైమండ్లతో దీన్ని తయారుచేశారు.

Image credits: Giva

