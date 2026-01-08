తక్కువ బడ్జెట్లో డైమండ్ ముక్కుపుడక కావాలనుకుంటే 10 వేల రూపాయలలోపు ఈ నోస్ పిన్ వస్తుంది.
ఈ ఫ్లవర్ షేప్ డైమండ్ ముక్కుపుడక డిజైన్ ట్రెండ్ అవుతోంది. మోడ్రన్, ప్రత్యేకమైన లుక్తో దీనిని మీరు 6500 రూపాయల నుండి 9000 రూపాయల మధ్య ధరలో తీసుకోవచ్చు.
ఈ మల్టీ మినీ డైమండ్ ముక్కు రింగ్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. ఇందులో డైమండ్లను బంగారు రింగ్పై అలంకరిస్తారు. ఇది మీకు రూ.8000- రూ.10000 మధ్యలో లభిస్తుంది.
చిన్న స్టార్ డైమండ్ ఆకారంలో చేసిన ఈ ముక్కుపుడక ఫెమినైన్, సాఫ్ట్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇందులో 3-4 చిన్న డైమండ్ల క్లస్టర్ ఉంటుంది. దీనిని మీరు రూ.10000లో తీసుకోవచ్చు.
ఇందులో చిన్నదైనా ఎక్కువ మెరిసే డైమండ్ ఉంటుంది, ఇది సింపుల్ గోల్డ్ సెట్టింగ్తో చాలా బాగుంటుంది. ఇది రూ.6000 నుండి రూ.9500 మధ్యలో లభిస్తుంది.
మినిమల్ జ్యువెలరీ ట్రెండ్ను ఫాలో అయ్యేవారికి ఈ మినిమల్ లేయరింగ్ డైమండ్ ముక్కుపుడక అందంగా నప్పుతుంది.
విచ్చుకున్న పువ్వులాంటి ముక్కు పుడక ఇది. నాలుగు చిన్న డైమండ్లతో దీన్ని తయారుచేశారు.
