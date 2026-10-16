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కోడిగుడ్ల గురించి మీరు నమ్ముతున్న 5 అబద్ధాలు ఇవే..

food-life Oct 16 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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కోడిగుడ్ల గురించి అపోహలు వద్దు

గుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కానీ, దీనిపై జనాల్లో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఆ అపోహల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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గుండెకు చెడు చేయదు

గుడ్డులో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న మాట నిజమే. కానీ అది నేరుగా గుండెకు ఎలాంటి హాని చేయదు. మితంగా గుడ్లు తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది.

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పాలతో కలిపి తినొచ్చు

పాలు, గుడ్డు రెండింటిలోనూ ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి సమతుల్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.

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పచ్చి గుడ్డు వద్దు

పచ్చి గుడ్డులో 'సాల్మొనెల్లా' అనే బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి గుడ్డును బాగా ఉడికించి తినడమే సురక్షితం.

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నీటితో కడగొద్దు

మనం గుడ్డును నీటితో కడిగితే, దానిపై ఉండే సూక్ష్మక్రిములు రంధ్రాల ద్వారా లోపలికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. గుడ్డు మరీ మురికిగా ఉంటే దాన్ని వాడకపోవడమే మంచిది.

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పచ్చసొనతో బరువు పెరగరు

గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇది బరువు పెంచదు. పైగా కడుపు నిండిన భావన కలిగించి, మీరు ఎక్కువగా తినకుండా ఆపుతుంది.

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