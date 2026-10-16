గుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కానీ, దీనిపై జనాల్లో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఆ అపోహల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గుడ్డులో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న మాట నిజమే. కానీ అది నేరుగా గుండెకు ఎలాంటి హాని చేయదు. మితంగా గుడ్లు తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది.
పాలు, గుడ్డు రెండింటిలోనూ ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి సమతుల్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.
పచ్చి గుడ్డులో 'సాల్మొనెల్లా' అనే బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి గుడ్డును బాగా ఉడికించి తినడమే సురక్షితం.
మనం గుడ్డును నీటితో కడిగితే, దానిపై ఉండే సూక్ష్మక్రిములు రంధ్రాల ద్వారా లోపలికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. గుడ్డు మరీ మురికిగా ఉంటే దాన్ని వాడకపోవడమే మంచిది.
గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇది బరువు పెంచదు. పైగా కడుపు నిండిన భావన కలిగించి, మీరు ఎక్కువగా తినకుండా ఆపుతుంది.
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