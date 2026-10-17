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ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీస్.. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి!

life Oct 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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స్టైలిష్ శారీ

సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపించాలనుకునే మహిళలకు ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీస్ బెస్ట్ ఛాయిస్. తక్కువ ధరలో వస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.

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లేటెస్ట్ డిజైన్ శారీ

చిన్న చిన్న పూల డిజైన్లతో ఉండే ఈ చీర చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

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డిజైనర్ శారీ

కట్ వర్క్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ సాఫ్ట్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్‌తో జతచేస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
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లైట్ వెయిట్ శారీ

లైట్‌వెయిట్ ఫ్లోరల్ శారీస్ అందంతోపాటు కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. రోజువారీ వినియోగానికి ఇవి మంచి ఆప్షన్.

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హెవీ బోర్డర్ శారీ

బ్రైట్ కలర్స్‌లో ఫ్లోరల్ శారీస్ మీ లుక్‌కు ఫ్రెష్‌నెస్ తీసుకొస్తాయి. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్‌కు, సాధారణ అవుటింగ్స్‌కు చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: instagram
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పూల డిజైన్ శారీ

పెద్ద పూల డిజైన్లు ఇష్టపడేవారికి ఇలాంటి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ మంచి ఎంపిక. సింపుల్ యాక్సెసరీస్‌తో స్టైలిష్ లుక్‌ను పొందవచ్చు.

Image credits: instagram
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డైలీవేర్ శారీ

కంఫర్ట్‌తో పాటు స్టైల్ కూడా కావాలంటే ఈ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ ట్రై చేయవచ్చు. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: taneira.com

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