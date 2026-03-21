Money Plant:మనీ ప్లాంట్ బాగా పెరగాలా? ఈ నీళ్లు పోసినా చాలు

gardening Mar 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
మీ కిచెన్ లోనే ఎరువులు..

మీ ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ గుబురుగా పెరగాలంటే.. ఖరీదైన ఎరువులతో పని లేదు. మీ కిచెన్ లో లభించే  కొన్నింటిని వేసినా చాలు. 

కాఫీ పొడి నీళ్లు

కాఫీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు మనీ ప్లాంట్ పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి. లీటర్ నీటిలో ఒక చెంచా కాఫీ పొడి కలిపి మొక్క మొదట్లో పోయాలి.10 రోజులకి ఒకసారి పోసినా మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది.

వంట సోడా నీళ్లు

వంట సోడా కలిపిన నీటిని పోయడం వల్ల మొక్క వేర్లకు బలం చేకూరుతుంది. ఒక మగ్గు నీటిలో ఒక చెంచా వంట సోడా కలిపి మొక్క మొదట్లో పోయండి. కొద్ది రోజుల్లోనే కొత్త ఆకులు రావడం గమనిస్తారు.

పసుపు నీళ్లు

మొక్క వేర్లకు ఫంగస్ సోకితే పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. పసుపు సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు కలిపిన నీటిని పోయడం వల్ల ఫంగస్, ఇతర క్రిములు నశించి మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.

ఎప్సమ్ సాల్ట్

ఎప్సమ్ సాల్ట్ మొక్కలకు ఒక మంచి టానిక్‌లా పనిచేస్తుంది. దీన్ని నీటిలో కలిపి మొక్క మొదట్లో పోయాలి. దీనితో పాటు మట్టిని కొద్దిగా గుల్లబరచి, వర్మీకంపోస్ట్ ఎరువు వేస్తే చాలు.

టీ పొడి వాడకం

మనీ ప్లాంట్‌కు టీ పొడి ఒక మంచి సేంద్రియ ఎరువు. టీ పెట్టాక మిగిలిన పొడిని కడిగి మొక్క మొదట్లో వేయొచ్చు. లేదా టీ పొడి కలిపిన నీటినైనా పోయొచ్చు. ఇది మొక్కను ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంచుతుంది.

నీళ్లు ఎక్కువగా వద్దు

మనీ ప్లాంట్‌కు ఎక్కువ నీళ్లు పోయకూడదు. సరైన సూర్యరశ్మి, పైన చెప్పిన పోషకాలు అందిస్తే చాలు.. మీ ఇంట్లోని మనీ ప్లాంట్ చాలా తక్కువ టైంలోనే గుబురుగా పెరుగుతుంది.

