Curry Leaves: కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

కరివేపాకు వంటకు ప్రత్యేకమైన రుచి, వాసన ఇస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఔషధ గుణాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
కరివేపాకు తొందరగా పాడవకుండా, ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే.. ఎలా నిల్వ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం….
కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి, పొడి గుడ్డతో తుడవాలి. తర్వాత టిష్యూ పేపర్లో చుట్టి, ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. ఇలా చేస్తే వారం రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది.
కడిగి ఆరబెట్టిన కరివేపాకును ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో వేసి నీళ్లు పోసి గడ్డకట్టించాలి. ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్గా మార్చుకుని, అవసరమైనప్పుడు వేడి నీటిలో వేసి వాడుకోవచ్చు.
కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి నిల్వ చేసుకుంటే నెలల తరబడి వాడుకోవచ్చు.
కరివేపాకును శుభ్రమైన పొడి క్లాత్ లో చుట్టి ఫ్రిజ్లో పెట్టినా కూడా వారం రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది.
Pearl Necklace: ముత్యాల నెక్లెస్ సెట్.. వేసుకుంటే ఎంతందమో
World Kidney Day 2026: కిడ్నీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలంటే ఈ 7 టిప్స్ చాలు
Ugadi 2026: పరాభవనామ ఉగాది రోజున ఏ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే శుభమో తెలుసా?
Fashion Tips: ఉగాది పండగకి ఈ శారీస్ ట్రై చేయండి.. సూపర్గా కనిపిస్తారు