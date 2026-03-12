మన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ముఖ్యమైన అవయవాలు. వాటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఈ ఏడు చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు.
కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయాలంటే.. ముఖ్యంగా చేయాల్సిన పని రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగడం. ఇది శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సాయపడుతుంది.
తీవ్రమైన నడుము నొప్పి, మూత్రంలో రక్తం, జ్వరం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించి కిడ్నీ వ్యాధి ఉందో, లేదో నిర్ధారించుకోవాలి.
మీ రక్తపోటు (బీపీ), రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను (షుగర్) ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి, కిడ్నీలను కాపాడుకోవచ్చు.
నొప్పి నివారణ మందులు, కొన్ని సప్లిమెంట్లు సొంతంగా, తరచుగా వాడటం వల్ల కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. డాక్టర్ సలహా లేకుండా మందులు వాడొద్దు.
ఆహారంలో ఉప్పు తగ్గించండి. పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినండి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటెయిన్ చేయండి. సిగరెట్, మందు లాంటి అలవాట్లను మానేయండి.
కిడ్నీ పనితీరును తెలిపే రక్త, మూత్ర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. GFR (గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్), మూత్రంలో ప్రోటీన్ (ప్రోటీన్యూరియా) ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయించుకోవాలి.
