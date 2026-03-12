మూడు వరుసల ముత్యాల నెక్లెస్ ఇది. వేసుకుంటే ఎంతో రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. గోల్డెన్, ఏడీ ఫ్లోరల్ డిజైన్తో పాటు కింద ముత్యాలు జతచేశారు. దీనికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి.
పెద్ద సైజు ముత్యాలు ఈ మధ్య ట్రెండవుతున్నాయి. ఈ నెక్లెస్లో పెద్ద పూసల మధ్య చిన్న చిన్న ముత్యాల గుత్తులు ఉన్నాయి. దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ జత చేశారు.
వేర్వేరు సైజుల్లో ఉన్న ముత్యాలను ఈ నెక్లెస్ తయారీలో ఉపయోగించారు. ఇది 'బబుల్' లేదా 'క్లస్టర్' లుక్ను ఇస్తుంది, ఇది చాలా మోడ్రన్గా ఉంటుంది.
తెలుపు రంగు ముత్యాలకు బదులుగా ఇలా వేరే రంగు ముత్యాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ మెటాలిక్ బ్రాంజ్ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ వెస్ట్రన్ దుస్తులపై చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.
ముత్యాలు, ఏడీ స్టోన్స్తో చేసిన ఈ చోకర్ నెక్లెస్ వేసుకుంటే మెడ నిండుగా ఉంటుంది. ఇది ధరిస్తే మహారాణిలా ఉంటారు.
నిజమైన ముత్యాలతో మంచి నెక్లెస్ కొనాలనుకుంటే వేలల్లో ఖర్చవుతుంది. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ మార్కెట్లో ఇవి రూ.500 నుంచి రూ.800 మధ్యలో సులభంగా దొరుకుతాయి.
పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే ముత్యాల నెక్లెస్ ఇది. మెడకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.
