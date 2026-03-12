Telugu

ముత్యాల నెక్లెస్‌ సెట్.. వేసుకుంటే ఎంతందమో

త్రీ లేయర్ నెక్లెస్

మూడు వరుసల ముత్యాల నెక్లెస్ ఇది. వేసుకుంటే ఎంతో రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. గోల్డెన్, ఏడీ ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో పాటు కింద ముత్యాలు జతచేశారు. దీనికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి.

Image credits: pinterest
సింగిల్ లేయర్ పర్ల్ నెక్లెస్

పెద్ద సైజు ముత్యాలు ఈ మధ్య ట్రెండవుతున్నాయి. ఈ నెక్లెస్‌లో పెద్ద పూసల మధ్య చిన్న చిన్న ముత్యాల గుత్తులు ఉన్నాయి. దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ జత చేశారు.

Image credits: instagram
క్లస్టర్ పర్ల్ నెక్లెస్ అండ్ స్టడ్

వేర్వేరు సైజుల్లో ఉన్న ముత్యాలను ఈ నెక్లెస్ తయారీలో ఉపయోగించారు. ఇది 'బబుల్' లేదా 'క్లస్టర్' లుక్‌ను ఇస్తుంది, ఇది చాలా మోడ్రన్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
మెటాలిక్ బ్రాంజ్ పర్ల్ నెక్లెస్

 తెలుపు రంగు ముత్యాలకు బదులుగా ఇలా వేరే రంగు ముత్యాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ మెటాలిక్ బ్రాంజ్ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ వెస్ట్రన్ దుస్తులపై చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
పర్ల్ చోకర్ నెక్లెస్

ముత్యాలు, ఏడీ స్టోన్స్‌తో చేసిన ఈ చోకర్ నెక్లెస్ వేసుకుంటే మెడ నిండుగా ఉంటుంది. ఇది ధరిస్తే మహారాణిలా ఉంటారు.

Image credits: instagram
ముత్యాల ధరలు

నిజమైన ముత్యాలతో మంచి నెక్లెస్ కొనాలనుకుంటే వేలల్లో ఖర్చవుతుంది. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ మార్కెట్లో ఇవి రూ.500 నుంచి రూ.800 మధ్యలో సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: pinterest
పెండెంట్ తో ముత్యాల నెక్లెస్

పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే ముత్యాల నెక్లెస్ ఇది. మెడకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Getty

