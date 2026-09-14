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Kitchen Hack: ఉప్పు డబ్బాలో వీటిని వేస్తే గడ్డ కట్టదు, చెమ్మపట్టదు

life Sep 14 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
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సాధారణంగా ఏం చేస్తాం?

ఉప్పులో పొరపాటున నీళ్లు పడినా, గాలికి చెమ్మగిల్లినా కంగారు పడకండి. ఉప్పు తడి అవ్వగానే దాన్ని ఎండలో పెడతాం లేదా పారేసి కొత్తది కొంటాం. ఇకపై అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

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ఇదిగో 'రైస్ మ్యాజిక్'!

తడిచిన ఉప్పును మళ్లీ మునుపటిలా పొడిగా మార్చడానికి మీ వంటగదిలో ఉండే 'ఒక గుప్పెడు బియ్యం' చాలు!

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ఇలా చేయండి

నీళ్లు పడిన ఉప్పు జాడీ లేదా డబ్బాలో ఒక గుప్పెడు పొడి బియ్యం గింజలను వేసి, బాగా కలిపి మూత పెట్టండి.

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ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

బియ్యానికి తేమను వేగంగా పీల్చుకునే సహజ గుణం ఉంటుంది. ఉప్పులో ఉన్న అదనపు నీటిని బియ్యం పీల్చేసుకుంటుంది.

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ఉప్పు మళ్లీ పొడిపొడిగా!

కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉప్పు పూర్తిగా ఆరిపోయి, మునుపటిలా పొడిపొడిగా మారుతుంది. మీరు బియ్యాన్ని జల్లెడ పట్టి వేరు చేయొచ్చు లేదా అలాగే వదిలేయొచ్చు.

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స్మార్ట్ కిచెన్ హ్యాక్!

ఉప్పు గడ్డలు కట్టకుండా ఉండాలంటే, ఎప్పుడూ ఉప్పు డబ్బాలో ఓ 10-15 బియ్యం గింజలు వేసి ఉంచండి.

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