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ఈ మొక్కలను ఇంటి లోపల పెంచకపోవడమే మంచిది!

life Sep 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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కలాడియం

కలాడియం మొక్క చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ దీని ఆకుల్లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. ఇవి పొరపాటున కడుపులోకి వెళ్తే ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం.

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కాక్టస్

కాక్టస్ మొక్క సులభంగా పెరుగుతుంది. కానీ దీనికున్న పదునైన ముళ్లు ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి. ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

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ఇంగ్లీష్ ఐవీ

ఇంగ్లీష్ ఐవీ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ దీన్ని ఇంట్లో పెంచకూడదు. ఇందులో సపోనిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది మనుషులకు, పెంపుడు జంతువులకు హాని చేస్తుంది.

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డంబ్ కేన్

ఈ మొక్క పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. దీని ఆకుల్లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. ఇవి కడుపులోకి వెళ్తే తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

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వాడిపోయిన మొక్కలు

ఎండిపోయిన, పాడైపోయిన మొక్కలను ఇంట్లో ఉంచకూడదు. వీటివల్ల ఇంట్లోకి పురుగులు చేరతాయి. నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

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లిల్లీ

లిల్లీ పువ్వులు మంచి సువాసనతో, అందంగా ఉంటాయి. కానీ వీటిని పొరపాటున తింటే మనుషులకు, జంతువులకు హాని కలుగుతుంది.

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