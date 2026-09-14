కలాడియం మొక్క చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ దీని ఆకుల్లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. ఇవి పొరపాటున కడుపులోకి వెళ్తే ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం.
కాక్టస్ మొక్క సులభంగా పెరుగుతుంది. కానీ దీనికున్న పదునైన ముళ్లు ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి. ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఇంగ్లీష్ ఐవీ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ దీన్ని ఇంట్లో పెంచకూడదు. ఇందులో సపోనిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది మనుషులకు, పెంపుడు జంతువులకు హాని చేస్తుంది.
ఈ మొక్క పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. దీని ఆకుల్లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. ఇవి కడుపులోకి వెళ్తే తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
ఎండిపోయిన, పాడైపోయిన మొక్కలను ఇంట్లో ఉంచకూడదు. వీటివల్ల ఇంట్లోకి పురుగులు చేరతాయి. నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
లిల్లీ పువ్వులు మంచి సువాసనతో, అందంగా ఉంటాయి. కానీ వీటిని పొరపాటున తింటే మనుషులకు, జంతువులకు హాని కలుగుతుంది.
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