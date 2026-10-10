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Tan Removal: ఎండకు ముఖం టాన్ పట్టేస్తుందా? ఈ ఈజీ టిప్ తో మొత్తం క్లీన్

life Oct 10 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
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యూవీ కిరణాల ఎఫెక్ట్

మామూలు ఎండలకే ముఖం టాన్ పటేస్తుంది. అందులోనూ ఎల్ నినో. సూర్యరశ్మిలోని హానికరమైన అల్ట్రా వయలెట్ (UV) కిరణాలు నేరుగా చర్మంపై పడటం వల్లే సన్ టాన్ సమస్య పెరుగుతోంది.

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ఇంటి చిట్కాలు

సన్ టాన్ వదిలించుకోవడానికి ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే ఈ సమస్యకు సులభంగా చెక్ పెట్టవచ్చు.

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బొప్పాయి

సన్ టాన్ తొలగించడంలో బొప్పాయి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ఉన్న నలుపును పోగొట్టి ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.

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బంగాళదుంప

పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండే బంగాళదుంప సన్ టాన్ తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. బంగాళదుంప పేస్ట్‌ను ముఖం, మెడకు రాసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

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పైనాపిల్

సన్ టాన్ పోగొట్టడానికి పైనాపిల్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పైనాపిల్ గుజ్జులో కొద్దిగా తేనె కలిపి టాన్ ఉన్న చోట రాసి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

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స్ట్రాబెర్రీ

స్ట్రాబెర్రీలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. స్ట్రాబెర్రీ పేస్ట్‌ను ముఖంపై రాసి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఈ ప్యాక్ సన్ టాన్ తొలగించడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.

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కలబంద

విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉండే కలబంద చర్మానికి చాలా మంచిది. ఇది చర్మంపై ఉన్న టాన్‌ను సులభంగా తొలగించి మృదువుగా మారుస్తుంది.

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