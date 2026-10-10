Tan Removal: ఎండకు ముఖం టాన్ పట్టేస్తుందా? ఈ ఈజీ టిప్ తో మొత్తం క్లీన్

మామూలు ఎండలకే ముఖం టాన్ పటేస్తుంది. అందులోనూ ఎల్ నినో. సూర్యరశ్మిలోని హానికరమైన అల్ట్రా వయలెట్ (UV) కిరణాలు నేరుగా చర్మంపై పడటం వల్లే సన్ టాన్ సమస్య పెరుగుతోంది.
సన్ టాన్ వదిలించుకోవడానికి ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే ఈ సమస్యకు సులభంగా చెక్ పెట్టవచ్చు.
సన్ టాన్ తొలగించడంలో బొప్పాయి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ఉన్న నలుపును పోగొట్టి ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.
పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండే బంగాళదుంప సన్ టాన్ తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. బంగాళదుంప పేస్ట్ను ముఖం, మెడకు రాసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
సన్ టాన్ పోగొట్టడానికి పైనాపిల్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పైనాపిల్ గుజ్జులో కొద్దిగా తేనె కలిపి టాన్ ఉన్న చోట రాసి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
స్ట్రాబెర్రీలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. స్ట్రాబెర్రీ పేస్ట్ను ముఖంపై రాసి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఈ ప్యాక్ సన్ టాన్ తొలగించడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.
విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉండే కలబంద చర్మానికి చాలా మంచిది. ఇది చర్మంపై ఉన్న టాన్ను సులభంగా తొలగించి మృదువుగా మారుస్తుంది.
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