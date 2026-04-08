సోంపు గింజలు పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. ఇదొక సుగంధ ద్రవ్యం కూడా. భోజనం తర్వాత కొన్ని సోంపు గింజలు నమలడం వల్ల శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
మహిళలు సోంపు గింజలు తినడం వల్ల నెలసరి సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
సోంపు గింజలు ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల రక్తపోటు చాలా వరకు అదుపులో ఉంటుంది. సోంపులో పొటాషియం అధికంగా ఉండటం వల్ల గుండె స్పందన రేటును నియంత్రిస్తుంది.
అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు సోంపు నమిలితే మంచిది. ఇది కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది.
ఆస్తమా, కఫం వల్ల వచ్చే దగ్గుతో బాధపడేవారికి సోంపు నమలడం వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇది ఆస్తమా, సైనస్, కఫం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
సోంపు గింజలు నమలడం వల్ల నోటి దుర్వాసన సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇది లాలాజల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.
సోంపును తినడం వల్ల కడుపు నొప్పి, పేగుల్లో అసౌకర్యం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
