Kitchen Tips: మురికి పట్టిన కిచెన్ టవల్స్ ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?

వేడి నీటిలో 2 చెంచాల బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఈ నీటిలో జిడ్డు పట్టిన కిచెన్ టవల్స్ ని 10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మామూలుగా ఉతికితే మరకలు, జిడ్డు మాయమవుతాయి.
బట్టలపై ఉన్న జిడ్డు మరకల మీద కొద్దిగా ఉప్పు చల్లాలి. దానిపై నిమ్మరసం పిండి బాగా రుద్దాలి. ఇది నూనె జిడ్డును సులభంగా తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
వేడి నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి, ఆ నీటిలో కిచెన్ టవల్ ని నానబెట్టాలి. ఇలా చేస్తే బట్టల్లోని బ్యాక్టీరియా, చెడు వాసన రెండూ పోతాయి.
వంటగది లోని కిచెన్ టవల్స్ ని ఎప్పుడూ చల్లటి నీటితో ఉతకొద్దు. వేడి నీటిలో కొద్దిగా సర్ఫ్ వేసి ఉతికితే జిడ్డు త్వరగా వదిలిపోతుంది.
వంటగది లో వాడే కిచెన్ టవల్స్ వారానికి కనీసం రెండుసార్లయినా ఉతకాలి. బట్టలు మరీ జిడ్డుగా అయ్యే వరకు వేచి చూడొద్దు. ఉతికిన తర్వాత బట్టలను బాగా ఆరబెట్టాలి, తడిగా అస్సలు ఉంచొద్దు.
