Telugu

Kitchen Tips: మురికి పట్టిన కిచెన్ టవల్స్ ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?

life Apr 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:our own
Telugu

బేకింగ్ సోడా

వేడి నీటిలో 2 చెంచాల బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఈ నీటిలో జిడ్డు పట్టిన కిచెన్ టవల్స్ ని  10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మామూలుగా ఉతికితే మరకలు, జిడ్డు మాయమవుతాయి.

Telugu

ఉప్పు, నిమ్మరసం

బట్టలపై ఉన్న జిడ్డు మరకల మీద కొద్దిగా ఉప్పు చల్లాలి. దానిపై నిమ్మరసం పిండి బాగా రుద్దాలి. ఇది నూనె జిడ్డును సులభంగా తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.

Telugu

వెనిగర్ వాడకం

వేడి నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి, ఆ నీటిలో కిచెన్ టవల్ ని  నానబెట్టాలి. ఇలా చేస్తే బట్టల్లోని బ్యాక్టీరియా, చెడు వాసన రెండూ పోతాయి.

Telugu

వేడి నీళ్లు వాడండి

వంటగది లోని కిచెన్ టవల్స్ ని  ఎప్పుడూ చల్లటి నీటితో ఉతకొద్దు. వేడి నీటిలో కొద్దిగా సర్ఫ్ వేసి ఉతికితే జిడ్డు త్వరగా వదిలిపోతుంది.

Telugu

తడిగా ఉంచొద్దు

వంటగది లో వాడే కిచెన్ టవల్స్  వారానికి కనీసం రెండుసార్లయినా ఉతకాలి. బట్టలు మరీ జిడ్డుగా అయ్యే వరకు వేచి చూడొద్దు. ఉతికిన తర్వాత బట్టలను బాగా ఆరబెట్టాలి, తడిగా అస్సలు ఉంచొద్దు.

