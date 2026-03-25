ప్యాషన్ ఫ్రూట్

ప్యాషన్ ఫ్రూట్‌ను ఇంట్లోనే చాలా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. దీనికోసం ఏ ఏ దశలు పాటించాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. 

gardening Mar 25 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
సరైన రకాన్ని ఎంచుకోండి

పసుపు, ఊదా రంగు లేదా 'కావేరి' వంటి హైబ్రిడ్ రకాల నుంచి మీ వాతావరణానికి సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకోవాలి.

సూర్యరశ్మి తగలాలి

ప్యాషన్ ఫ్రూట్ మొక్క బాగా పెరగాలంటే, రోజూ కనీసం 6-8 గంటల సూర్యరశ్మి తగిలే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి.

నేల ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి

60 సెంటీమీటర్ల లోతు, వెడల్పు ఉన్న గుంత తవ్వి, దానిని పైమట్టి, సేంద్రియ ఎరువులతో నింపాలి.

టెర్రస్‌పైనా పెంచొచ్చు

స్థలం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లు పెద్ద డ్రమ్ముల్లో లేదా 25 కిలోల గ్రోబ్యాగుల్లో ప్యాషన్ ఫ్రూట్‌ను పెంచుకోవచ్చు. 

పందిరి అవసరం

ఇది తీగజాతి మొక్క కాబట్టి, పాకడానికి వీలుగా వైర్ లేదా నైలాన్ వలతో బలమైన పందిరిని ఏర్పాటు చేయాలి.

నీరు తగినంతే

మొక్క మొదట్లో ఎప్పుడూ తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. కానీ నీరు నిలిచిపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

సేంద్రియ ఎరువులు

ఆవు పేడ, మీట్ బోన్స్ పొడి, వేరుశనగ పిండి వంటివి సరైన సమయంలో వేస్తే మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది.

ప్రూనింగ్ (కత్తిరింపు)

పంట కోత తర్వాత ఎండిన తీగలను కత్తిరిస్తే, కొత్త కొమ్మలు వచ్చి పూత బాగా పూస్తుంది.

పండు ఈగలకు చెక్

కాయలు వచ్చేటప్పుడు పండు ఈగల బెడదను నివారించడానికి ఫెరోమోన్ ట్రాప్స్ లేదా చిన్న కవర్లను ఉపయోగించవచ్చు. 

కృత్రిమ పరాగసంపర్కం(Artificial pollination)

కాయలు తక్కువగా కాస్తుంటే, సాయంత్రం పూట పువ్వులలో కృత్రిమ పరాగసంపర్కం (Artificial pollination) చేయడం వల్ల ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది.

