Buttermilk: మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత మజ్జిగ తాగితే ఏమౌతుంది?

మజ్జిగ ఒక సహజసిద్ధమైన ప్రొబయోటిక్. ఇందులో లాక్టిక్ యాసిడ్ మనం తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఎండ వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు, మజ్జిగ శరీరాన్ని లోపలి నుంచి చల్లబరుస్తుంది. ఇది శరీర వేడిని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
మసాలా ఆహారం తిన్న తర్వాత కడుపులో మంట లేదా ఎసిడిటీ రావడం సహజం. మజ్జిగలోని గుణాలు కడుపులోని పొరను చల్లబరిచి, ఎసిడిటీని వెంటనే తగ్గిస్తాయి.
మజ్జిగలో ఎలక్ట్రోలైట్లు, నీటిశాతం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా కాపాడుతుంది. రోజంతా మిమ్మల్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుతుంది.
మజ్జిగలో కేలరీలు, కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. భోజనం తర్వాత దీన్ని తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇది మాటిమాటికీ ఆకలి వేయకుండా అడ్డుకుంటుంది.
ఇందులో కాల్షియం, విటమిన్ బి12, పొటాషియం, ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, రోజూ మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.
మజ్జిగలో ఉండే బయోయాక్టివ్ ప్రొటీన్లు అధిక రక్తపోటును (High BP) తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజు నుంచే మీ మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత ఒక గ్లాసు ఫ్రెష్ మజ్జిగ తాగే మంచి అలవాటును చేసుకోండి.
