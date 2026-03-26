ఇంట్లో ఉన్న ధనియాలను తీసుకుని ఒక రోజంతా ఎండలో ఎండబెట్టాలి.
ధనియాలను చేతిలో వేసి మెల్లగా వేళ్లతో నొక్కి రెండు బద్దలుగా చేయాలి. అలాగే పొడి చేసుకోకూడదు. ఈ విత్తనాలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టాలి. ఇలా చేస్తే మొక్క త్వరగా మొలకెత్తే అవకాశం ఉంది.
సాధారణ మట్టినే తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఎరువు కలపాలి. నీళ్లు బయటకు పోవడానికి రంధ్రాలున్న పాత ప్లాస్టిక్ టబ్ లేదా కుండీని తీసుకోవాలి.
కుండీలో మట్టి నింపి, దానిపై నానబెట్టిన ధనియాల బద్దలను చల్లాలి. ఆ విత్తనాలపై పలుచగా మట్టి పొరను వేసి కప్పాలి.
విత్తనాలు వేసిన తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించాలి. దీన్ని ఎండ తగిలే చోట పెట్టాలి. మట్టి పొడిగా మారినప్పుడు మాత్రమే నీటిని స్ప్రే చేయాలి.
విత్తనాలను మరీ లోతుగా నాటకండి. విత్తనాలు చల్లి, దానిపై కొద్దిగా మట్టి వేస్తే చాలు. కేవలం 10 రోజుల్లోనే మొలకలు రావడం మొదలవుతాయి.
కేవలం నెల రోజుల్లోనే కుండీలో పచ్చని కొత్తిమీర పెరిగి కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. తాజాగా దీన్ని అప్పటికప్పుడు వండుకోవచ్చు.
