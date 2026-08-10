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ఈ పట్టు చీరలు కట్టారంటే ఎవరైనా మెరిసిపోవాల్సిందే

life Aug 10 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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కంచి పట్టు

తమిళనాడుకు చెందినది కంచి పట్టు.  మందపాటి నేత, స్వచ్ఛమైన బంగారు జరీ పనితనానికి ఈ చీరలు పెట్టింది పేరు. పెళ్లిళకు వీటిని ధరిస్తారు.

Image credits: Pinterest
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బనారసీ పట్టు

వారణాసిలో తయారయ్యే ఈ చీరలు మొఘలుల కాలం నుంచి ఉన్నాయి. సన్నటి పట్టుపై బంగారం, వెండి దారాలతో నేసే డిజైన్లు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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పైతానీ పట్టు

పైతానీ పట్టు మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ చీర. దీని కొంగుపై రంగురంగుల నెమలి డిజైన్లు వస్తాయి.  చేనేత కళకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ.

Image credits: Pinterest
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మైసూర్ సిల్క్

కర్ణాటకకు చెందిన మైసూర్ సిల్క్. ఈ చీరలు చాలా ఫేమస్. కట్టుకుంటే చాలా మృదువుగా, తేలికగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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పటోలా పట్టు

గుజరాత్‌కు చెందిన ఈ చీరను ఇక్కత్  అనే డబుల్ వీవింగ్ పద్ధతిలో నేస్తారు. చీరకు రెండు వైపులా ఒకే రకమైన డిజైన్, రంగులు ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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ముగా సిల్క్

అసోం రాష్ట్రంలోని అరుదైన పట్టు పురుగుల నుంచి తీసిన పట్టుతో ఈ చీరను నేస్తారు. ఈ చీరను ఉతికే కొద్దీ దాని మెరుపు మరింత పెరుగుతుంది.

Image credits: Pinterest
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చందేరీ పట్టు

మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన చందేరీ పట్టు చీరలో కాటన్ కూడ కలుస్తుంది. ఇవి చాలా మృదువుగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest

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