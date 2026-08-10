Gold Bracelet Designs: తక్కువ గ్రాములో అందమైన బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు..!

ఇలాంటి బ్రేస్లేట్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింగిల్ చైన్ కి అక్కడక్కడ చిన్న స్వేర్ షేప్ వేలాడదీశారు. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.
పెళ్లైన అమ్మాయిలు మెచ్చే బ్రేస్లేట్ డిజైన్ ఇది. దీనికి కూడా గోల్డ్ చాలా తక్కువగా పడుతుంది. చేతులకు నిండుగా ఉంటుంది.
ఇలాంటి డిజైన్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. మొత్తం ఫ్లవర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. చాలా తక్కువ బరువులో నే లభిస్తుంది.
ఇలాంటి డిజైన్లు కూడా చాలా తక్కువ బరువులోనే వస్తుంది. చూడటానికి మాత్రమే హెవీ లుక్ వస్తుంది. చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
టూ లేయర్ బ్రేస్లేట్ చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది. అక్కడ పూసలతో చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది.
ఇలాంటి డిజైన్లు కూడా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఏడీ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ బ్రేస్లేట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
రెండు లైన్ల హార్ట్స్ తో.. మధ్యలో సింపుల్ స్టోన్ లాకెట్ తో చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. చేతికి నిండుగా ఉంటుంది.
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