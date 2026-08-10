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Gold Bracelet Designs: తక్కువ గ్రాములో అందమైన బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు..!

life Aug 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Zilmor
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డైలీవేర్ బ్రేస్లేట్..

ఇలాంటి బ్రేస్లేట్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింగిల్ చైన్ కి అక్కడక్కడ చిన్న స్వేర్ షేప్ వేలాడదీశారు. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.

Image credits: Zilmor
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నల్లపూసల బ్రేస్టేట్..

పెళ్లైన అమ్మాయిలు మెచ్చే బ్రేస్లేట్ డిజైన్ ఇది. దీనికి కూడా గోల్డ్ చాలా తక్కువగా పడుతుంది. చేతులకు నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Zilmor
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ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లేట్...

ఇలాంటి డిజైన్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. మొత్తం ఫ్లవర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. చాలా తక్కువ బరువులో నే లభిస్తుంది.

Image credits: Zilmor
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ట్రెండీ డిజైన్...

ఇలాంటి డిజైన్లు కూడా చాలా తక్కువ బరువులోనే వస్తుంది. చూడటానికి మాత్రమే హెవీ లుక్ వస్తుంది. చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Zilmor
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టూ లేయర్ బ్రేస్లేట్...

టూ లేయర్ బ్రేస్లేట్ చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.  అక్కడ పూసలతో చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది.

Image credits: Zilmor
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ఏడీ స్టోన్ బ్రేస్లేట్..

ఇలాంటి డిజైన్లు కూడా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఏడీ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ బ్రేస్లేట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Zilmor
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హార్ట్ బ్రేస్లేట్..

రెండు లైన్ల హార్ట్స్ తో..  మధ్యలో సింపుల్ స్టోన్ లాకెట్ తో చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.  చేతికి నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Zilmor

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