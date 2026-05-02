Telugu

సింపుల్ డిజైన్ కాటన్ దుపట్టా సెట్స్.. వేసవికి బెస్ట్

life May 02 2026
Author: Kavitha G Image Credits:libas
అనార్కలీ స్టైల్ దుపట్టా సెట్

అనార్కలీ స్టైల్ దుపట్టా సెట్స్ వేసవిలో చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. వీటిని డైలీ వేర్ కి వాడొచ్చు. చిన్న చిన్న ఫంక్లన్లకు కూడా వేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: social media
ఎ-లైన్ కాటన్ సూట్ విత్ లైట్ దుపట్టా

ఎ-లైన్ కుర్తీలు ఎవ్వరికైనా చాలా బాగా నప్పుతాయి. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్స్  డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
ప్రింటెడ్ కాటన్ దుపట్టా సెట్

సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి పాస్టెల్ రంగుల్లో ఉండే ప్రింటెడ్ కాటన్ దుపట్టా సెట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని రంగు, చిన్న ప్రింట్లు మిమ్మల్ని మరింత ఎలిగెంట్‌గా చూపిస్తాయి. 

Image credits: libas
స్ట్రెయిట్ కట్ సూట్ విత్ లాంగ్ దుపట్టా

మీరు పొడవుగా, కాస్త సన్నగా కనిపించాలనుకుంటే, స్ట్రెయిట్ కట్ కుర్తీతో పాటు పొడవాటి దుపట్టా ట్రై చేయవచ్చు. దుపట్టాను ఒక వైపు ఫ్రీగా వదిలేస్తే, పొడవుగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ ప్రింటెడ్ కాటన్ సూట్

వేసవిలో ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ ఎప్పుడూ ఫ్రెష్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. చిన్న లేదా మీడియం సైజ్ ప్రింట్స్ మంచి ఎంపిక. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
లైట్ కలర్ ప్రింటెడ్ కాటన్ సూట్

లైట్ కలర్స్, సాఫ్ట్ ప్రింట్స్ పగటిపూట చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. లుక్ బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా ఉండటానికి మ్యాచింగ్ కాటన్ దుపట్టాతో స్టైల్ చేయవచ్చు. 

Image credits: Libas
ప్యానెల్ కట్ కుర్తీ సూట్

ప్యానెల్ కట్ డిజైన్‌ కుర్తీలు స్టైలిష్, మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest

