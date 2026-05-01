Telugu

ఈ ఒక్క పొడితో స్నాక్స్ కు నోరూరించే టేస్ట్, పిల్లలు అస్సలు వదలరు

food-life May 01 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:stockphoto
ఇంట్లోనే టేస్టీ చాట్ మసాలా పొడి

బయటి మసాలాలతో పని లేకుండా, ఇంట్లోనే చిటికెలో తయారు చేసుకోగలిగే ఈ చాట్ మసాలా పొడి.. మీ స్నాక్స్ ,  వంటకాలకు అదనపు రుచిని ఇస్తుంది. 

Image credits: AI Meta
పక్కా కొలతలతో చాట్ మసాలా

ఈ చాట్ మసాలాను ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేస్తే చాలు. దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల వరకు పాడవకుండా తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది.

Image credits: AI Meta
కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవే

మిరియాలు: 1/2 కప్పు, ధనియాలు: 1/2 కప్పు, జీలకర్ర: 1 కప్పు, సోంపు: 1/4 కప్పు, డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ (ఆమ్‌చూర్): 1 టీ స్పూన్.
Image credits: AI Meta
చాట్ మసాలా తయారీ విధానం

ముందుగా మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపును చిన్న మంటపై దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్‌లో వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
Image credits: AI Meta
చివరిగా ఇలా చేయండి

ఇప్పుడు ఈ పొడిలో డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ (ఆమ్‌చూర్) వేసి బాగా కలపాలి. పొడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి.
Image credits: AI Meta

