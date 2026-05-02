Silver Kada: మీ చిన్నారి చేతులకు మువ్వల కడియాలు

life May 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:facebook
Telugu

దిష్టి తగలకుండా నల్లపూసలతో...

రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడకానికి మీ చిన్నారికి ఈ నల్ల పూసల కడియం వేయొచ్చు. 6 నెలల నుంచి 1.5 సంవత్సరాల పిల్లలకు ఇది చాలా సింపుల్‌గా, క్యూట్‌గా ఉంటుంది. దీని సైజును అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
Telugu

కలర్‌ఫుల్ సిల్వర్ చార్మ్ కడియం

ఈ వెండి కడియాలలో చిన్న చిన్న రంగుల పూసలు వాడారు. ఇవి చాలా ట్రెండీగా, మోడ్రన్‌గా కనిపిస్తాయి. పిల్లల చర్మానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఉంటూనే, చేతులకు అందాన్నిస్తాయి.

Telugu

వెండిపై నల్ల ముత్యాల కడియం

పిల్లల సున్నితమైన చర్మానికి ఇది చాలా సురక్షితమైన డిజైన్. నల్ల ముత్యాలు, వెండి మువ్వలు సంప్రదాయంతో పాటు ఆధునిక లుక్‌ను ఇస్తాయి. దీన్ని 10-15 గ్రాముల వెండితో చేయించుకోవచ్చు.
Telugu

మల్టీ స్టోన్ వెండి కడియం ధర

ఈ కడియంలో రంగురంగుల మీనాకారీ రాళ్లతో పాటు ఎనామిల్ వర్క్ ఉంది. ఇది పిల్లల చేతులకు చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. రోజూవారీ వాడకానికి ఇవి బాగుంటాయి

Telugu

మినిమలిస్టిక్ నెమలి కడియం

925 స్వచ్ఛత కలిగిన వెండితో సింపుల్ వర్క్‌తో ఉన్న ఇలాంటి నెమలి కడియం చేయించుకోవచ్చు. ఈ కడియానికి వేలాడే మువ్వలు, నీలి రంగు పూసలు ఉన్నాయి. ఇది రోజూ వేసుకోవడానికి తేలికగా, బాగుంటుంది.
Telugu

ఫ్లోరల్ ట్విస్టెడ్ సిల్వర్ కడియం

అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి, ఎవరికైనా ఈ ఫ్లోరల్ సిల్వర్ కడియం చాలా బాగుంటుంది. దీని బేస్ మెలికలు తిరిగి, పువ్వుల డిజైన్‌తో ఉంటుంది.  ఇది స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది.

Telugu

ఎక్లెక్టిక్ సిల్వర్ కడియం

పిల్లల చేతులకు మువ్వల చప్పుడు, నెమలి డిజైన్లు ఉన్న కడియాలు ఇంకా అందంగా కనిపిస్తాయి. రంగురంగుల పూసలు, నెమలి డిజైన్, చిన్న చిన్న మువ్వలతో చేసిన ఈ కడియం  పిల్లలకు మంచి ఆప్షన్.

