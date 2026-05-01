మీరు చరిత్రను ఇష్టపడేవారా..? చారిత్రక ప్రదేశాలను చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే వారణాసి లేదా కాశీని సందర్శించండి.
మీరు బీచ్ లవర్ అయితే, ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేయడానికి గోవా సరైన ప్రదేశం.
మీరు సాహస ప్రియులా? ముఖ్యంగా బైక్పై రోడ్ ట్రిప్ చేయాలనుకుంటే, ఒక్కసారైనా లేహ్-లద్దాఖ్ వెళ్లి రండి.
రాజసం, సరస్సుల అద్భుతమైన అందాలను చూడాలనుకుంటే ఉదయ్పూర్కు వెళ్లండి.
అందమైన ప్రకృతి, జలపాతాలను చూడటానికి ఇష్టపడేవారు మేఘాలయను సందర్శించండి.
రుచికరమైన కాఫీ తాగుతూ, కాఫీ తోటల్లో తిరగాలనుకుంటే కూర్గ్కు వెళ్లొచ్చు.
