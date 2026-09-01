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Gold Necklace: 10 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ డిజైన్లు

life Sep 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Kalyani Jewellers
Telugu

ట్రెండీ నక్లెస్ డిజైన్..

ఇలాంటి నక్లెస్ డిజైన్లు  తక్కువ బడ్జెట్ లో, తక్కువ గ్రాముల్లోనే ఈజీగా లభిస్తాయి. కేవలం చీరల మీదకు మాత్రమే కాదు.. డ్రెస్సుల మీదకు కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Kalyani Jewellers
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్.

ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ డిజైన్. చూడటానికి చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది.  పది గ్రాముల్లోపే మీకు ఈ నక్లెస్ ఈజీగా లభిస్తుంది. ఏడీ స్టోన్స్ తో చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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కంటే డిజైన్..

ఇది కంటె డిజైన్ లో ఉంటుంది. ట్రెండీ దుస్తుల నుంచి.. ట్రెడిషనల్ దుస్తుల వరకు అన్నింటికీ ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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క్లాసీ డిజైన్..

ఇది మంచి క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే డిజైన్. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో పెయిర్ చేస్తే… చాలా అందంగా ఉంటుంది.  ఏ వయసు వారు అయినా దీనిని ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Kalyani Jewellers

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