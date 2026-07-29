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డైలీవేర్ కి ఈ బంగారు కమ్మలు సూపర్ గా ఉంటాయి.. చూడండి!

life Jul 29 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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డైలీవేర్ జుంకాలు

స్టోన్స్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ చిన్న సైజు జుంకాలు రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి. 5 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు.

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బాతు డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ప్లెయిన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

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డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులకు అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు.

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లీఫ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్స్ మంచి ఎంపిక.

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ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

చైన్ డ్రాప్ తో ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. ఇవి ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి.

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ట్రెడిషనల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. వీటిని 3 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest

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