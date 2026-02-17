Telugu

అదిరిపోయే స్టోన్ వర్క్ వెండి మెట్టెలు

life Feb 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
స్టోన్ వర్క్ ఫ్లవర్ కట్ మెట్టెలు

క్రిస్టల్ కట్ మెట్టెల డిజైన్ ఆధునిక వివాహిత స్త్రీలకు సరైన ఎంపిక. రోజూ వేసుకోవడానికే కాదు, పండుగలకు కూడా ఈ తరహా మెట్టెలు పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
పర్పుల్ స్టోన్ వర్క్ రోజ్ కట్ మెట్టెలు

ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్‌తో చేసిన ఈ పర్పుల్ స్టోన్ మెట్టెలు పాదాలకు కొత్త అందాన్నిస్తాయి. ఈ మెట్టెలు తప్పకుండా ప్రయత్నించండి.

Image credits: instagram
జామెట్రికల్ షేప్ స్టోన్ వర్క్ మెట్టెలు

రౌండ్ షేప్ కాకుండా కాస్త భిన్నంగా, అందంగా ఉండే మెట్టెలు కావాలంటే ఈ డిజైన్‌ను చూడొచ్చు. ఈ జామెట్రికల్ షేప్ మెట్టెలు పాదాలకు గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
పర్పుల్, గ్రీన్, వైట్ స్టోన్ మెట్టెలు

పెళ్లి తర్వాత అత్తారింట్లో కొత్త కోడలి పాదాలకు ఇలాంటి ఫ్లవర్ స్టోన్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
రెడ్ స్టోన్ మెట్టెలు

రోజూ ధరించడానికి చిన్న సైజులో ఉండే ఈ సింగిల్ రెడ్ స్టోన్ మెట్టెలు చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
థాలీ స్టోన్ మెట్టెలు

థాలీ షేప్ (పళ్లెం ఆకారం)లో ఉన్న ఈ మెట్టెల్లో రంగురంగుల రాళ్లను పొదిగారు. పండుగల్లో హెవీ లుక్ ఇవ్వడానికి మీరు ఈ తరహా మెట్టెలను ధరించవచ్చు.

Image credits: instagram
స్టోన్ వర్క్ మెట్టెల ధర తక్కువే

మీరు స్టోన్ వర్క్ ఉన్న మెట్టెలు కొంటే వాటి ధర సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి రూ.200 నుంచి రూ.500 లోపు దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram

