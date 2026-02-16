Telugu

Pearl Pendant: ముత్యం లాకెట్ తో అదిరిపోయే చైన్స్

life Feb 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
క్లాసిక్ వైట్ పెరల్ పెండెంట్..

సింపుల్ చైన్ కి.. వైట్ పెరల్ పెండెంట్ తో పెయిర్ చేస్తే.. లుక్ ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది. డైలీ వేర్ కి కూడా వేసుకోవచ్చు.. 

Image credits: instagram
గోల్డ్ చైన్‌తో మినిమల్ పెరల్

సన్నని గోల్డ్ చైన్‌తో చిన్న ముత్యాల పెండెంట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. సింపుల్‌గా, క్లాసీగా ఉండే నగలను ఇష్టపడే వారికి ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: ggunique.com
సింగిల్ డ్రాప్ పెరల్ డిజైన్

సింగిల్ డ్రాప్ పెరల్ పెండెంట్ చూడటానికి సింపుల్‌గా ఉన్నా చాలా గ్రేస్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. కుర్తా, చీర లేదా వెస్ట్రన్ డ్రెస్... ఇలా ఏ డ్రెస్‌పైనైనా ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. 

Image credits: pinterest
ముత్యం, స్టోన్ కాంబినేషన్

ముత్యంతో పాటు చిన్న స్టోన్‌వర్క్ ఉంటే ఆ పెండెంట్‌కు రిచ్ లుక్ వస్తుంది. ఈ డిజైన్ మరీ హెవీగా కనిపించదు. ప్రత్యేకంగా పండుగల సమయంలో ధరించడానికి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ టచ్‌తో పెరల్ పెండెంట్

పువ్వు ఆకారంలో ఉండే ముత్యాల పెండెంట్ సాఫ్ట్, ఫెమినైన్ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. మీ సోదరిపై ప్రేమను చూపించడానికి ఈ డిజైన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్.

Image credits: pinteret
రోజ్ గోల్డ్ పెరల్ పెండెంట్

రోజ్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్‌తో వచ్చే ముత్యాల పెండెంట్లు ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మోడరన్‌గా ఉండే అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ బాగా నచ్చుతుంది. 

Image credits: mauidivers.com

