Telugu

కలర్‌ఫుల్‌గా పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్లు

life Feb 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

హూప్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్

 ఇలాంటి పెటల్ డిజైన్ ఉన్న హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకొని రెడీ అవ్వండి. ఇందులో తెలుపు మాత్రమే కాదు, ఇతర రంగులు కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్యాబ్రిక్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్యాబ్రిక్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో పింక్ కలర్ ఎంచుకొని, మిమ్మల్ని మీరు కలర్‌ఫుల్‌గా చూపించుకోండి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ మీకు చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ట్రాన్స్‌పరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్

మీకు చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు వరకు ట్రాన్స్‌పరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్ దొరుకుతాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

డ్రాప్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్

చెవులకు వేలాడే డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో, మీరు తెల్లటి కుర్తాతో పాటు తెలుపు, పసుపు రంగులతో చేసిన పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరిస్తే అదిరిపోతారు.

Image credits: pinterest
Telugu

రోజ్ పెటల్ యెల్లో ఇయర్ రింగ్స్

గులాబీ రేకులతో చేసిన ఈ అందమైన వేలాడే ఇయర్ రింగ్స్ కొనుగోలు చేసి, అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించండి.

Image credits: instagram
Telugu

గ్రీన్ పెటల్ స్టేట్‌మెంట్ స్టడ్స్

ఆకుపచ్చ రంగు ఇయర్ రింగ్స్ ధరించాలనుకుంటే, ఈ గ్రీన్ పెటల్ స్టేట్‌మెంట్ స్టడ్స్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

గులాబీ రేకుల్లాంటి

గులాబీ రేకుల్లాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. పార్టీలకు సరైన స్టైలిష్ ఎంపిక ఇవి.

Image credits: Getty

Silver Anklets: సన్నటి దారం లాంటి పట్టీలు.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయో!

Pearl Pendant: ముత్యం లాకెట్ తో అదిరిపోయే చైన్స్

Silver Anklets: ఘల్లుఘల్లుమనే సరికొత్త వెండి పట్టీల డిజైన్లు

Sui Dhaga Earrings: అదిరిపోయే సూయి ధాగా డిజైన్లు.. 3 గ్రాముల్లోనే!