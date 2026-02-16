తెలుపు రంగు రాళ్లతో మెరిసిపోతున్న ఈ వెండి పట్టీలు చాలా స్టైలిష్గా, గార్జియస్గా ఉన్నాయి. రోజూ వేసుకోవడానికి కూడా ఇది మంచి ఆప్షన్.
పట్టీలలో ఈ కొత్త హార్ట్ షేప్ డిజైన్ను ట్రై చేయండి. మీనాకారీ పనితనంతో ఉన్న చిన్న చిన్న హార్ట్ సింబల్స్ మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
మువ్వలు లేకపోయినా జాలర్ లాంటి శబ్దం చేసే ఈ లీఫ్ పట్టీలు ఎనామిల్ వర్క్తో వస్తాయి. మినిమలిస్ట్ లుక్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్. దీన్ని ధరిస్తే మీరు రాణిలా కనిపిస్తారు.
వెండి చైన్పై ఫ్లోరల్ డిజైన్, మువ్వలతో ఈ పట్టీని రూపొందించారు. ఇది స్మాల్ రౌండ్ క్లాస్ప్ లుక్తో, లట్కన్తో వస్తుంది.
వెడల్పాటి పట్టీతో వచ్చే ఈ డిజైన్ పాదాన్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. రూ.10,000 లోపు దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
నెమలి ఈకల్లాంటి ఈ పట్టీలు సింపుల్గా ఉన్నా చాలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. 4 వరుసల చైన్ను S-ఆకారపు మువ్వలతో జత చేసి, రాళ్లను పొదుగుతారు ఇందులో.
మీ పాదాలు చిన్నగా ఉంటే, మరీ బరువైన డిజైన్లకు బదులుగా ఈ ఫ్లోరల్ లట్కన్ పట్టీలను కొనండి. ఇది రూ.5000 లోపు సులభంగా దొరుకుతుంది.
