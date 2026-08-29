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రోజూ ఈ ఒక్క ఆకు తిన్నా చాలు.. ఎన్ని లాభాలో?

life Aug 29 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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కణాలకు రక్షణ

కరివేపాకులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను, వాపును తగ్గించి శరీర కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కాపాడతాయి.

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జీర్ణక్రియకు మేలు

రోజూ కరివేపాకు తినడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

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ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్

కరివేపాకులో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

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బ్లెడ్ షుగర్ కంట్రోల్

ప్రతిరోజూ కరివేపాకు తినడం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ మెరుగుపడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.

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కంటి చూపు

కరివేపాకులో యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

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చర్మ సౌందర్యం కోసం

కరివేపాకులో యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.

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జుట్టు ఆరోగ్యం

కరివేపాకులో విటమిన్లు, మినరల్స్, ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టి, కుదుళ్లను బలంగా చేస్తాయి.

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