స్టోన్ పెండెంట్, మూడు వరుసల కాసులతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్ మెడ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.
ముత్యాలు, కుందన్స్ పొదిగిన ఈ హెవీ చోకర్ మెడకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. సింపుల్ చీరకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
3 లేయర్డ్ ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హాఫ్ మూన్ డిజైన్ చోకర్ అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. ఫ్రాక్స్, లెహంగాలు, చీరలపైకి పెట్టుకోవచ్చు.
సింపుల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి లీఫ్ డిజైన్ చోకర్ మంచి ఎంపిక. దీన్ని చీరలతో పాటు డ్రెస్సులపైకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అందంగా కనిపిస్తారు.
మంగళసూత్రం స్టైల్లో చోకర్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి.
మీనాకారి వర్క్ తో ఉన్న ఈ చోకర్ వేసుకుంటే మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది.
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