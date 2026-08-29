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అదిరిపోయే చోకర్ డిజైన్లు.. చూస్తే మనసు పారేసుకుంటారు!

life Aug 29 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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కాసుల చోకర్

స్టోన్ పెండెంట్, మూడు వరుసల కాసులతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్ మెడ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram
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కుందన్ చోకర్

ముత్యాలు, కుందన్స్ పొదిగిన ఈ హెవీ చోకర్ మెడకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. సింపుల్ చీరకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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ముత్యాల చోకర్

3 లేయర్డ్ ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హాఫ్ మూన్ డిజైన్ చోకర్ అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. ఫ్రాక్స్, లెహంగాలు, చీరలపైకి పెట్టుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
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లీఫ్ డిజైన్ చోకర్

సింపుల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి లీఫ్ డిజైన్ చోకర్ మంచి ఎంపిక. దీన్ని చీరలతో పాటు డ్రెస్సులపైకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
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నల్లపూసల చోకర్

మంగళసూత్రం స్టైల్లో చోకర్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: AI
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మీనాకారి డిజైన్ చోకర్

మీనాకారి వర్క్ తో ఉన్న ఈ చోకర్ వేసుకుంటే మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది.

Image credits: Pinterest

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