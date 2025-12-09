వెండి మంగళసూత్రాలు చూశారా? ఎంత బావున్నాయో

సన్నని చైన్, చిన్న పెండెంట్ ఉన్న వెండి మంగళసూత్రం ఇది. ఈ డిజైన్కు డిమాండ్ బాగా ఉంది. తేలికైన, సొగసైన, ఆఫీస్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఈ డిజైన్ ఎవరికైనా నచ్చుతుంది.
నల్ల పూసలు, పింక్, గ్రీన్ రాళ్లతో కూడిన కాంబో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మంగళసూత్రం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ మినిమల్ డిజైన్ మెడకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ఆక్సిడైజ్డ్ ఫినిషింగ్ మంగళసూత్రానికి ఎత్నిక్ రూపాన్ని ఇస్తుంది. చీర, ఇండో-ఫ్యూజన్ దుస్తులపై ఈ మంగళసూత్రం అందంగా నప్పుతుంది.
మెడకు నిండుగా ఉండే పెండెంట్ ఉన్న మంగళ సూత్రం ఇది. ఇది చూడటానికి బరువుగా కనిపించినా, వాస్తవానికి తేలికగా ఉంటుంది.
పేరులోని మొదటి అక్షరం, హార్ట్ లేదా స్టార్… ఇలా చిన్న సింపుల్ డిజైన్ పెండెంట్లు యువతలో బాగా ఫేమస్ అయ్యాయి.
ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు చీర మీదకు కూడా బావుంటాయి. వెండి మెరుస్తుంది కాబట్టి చూసేందుకు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ఈ పొడవు మంగళసూత్రం వేసుకుంటే మెడ నిండుగా ఉంటుంది. చూసేందుకు కూడా ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది. చీరల మీద వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు.
