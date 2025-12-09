చియా Vs సబ్జా: ఏవి తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు?

చియా గింజలు స్పానిష్ కి చెందిన సేజ్ మొక్క గింజలు. వీటిని మనం దిగుమతి చేసుకోవాలి. సబ్జా గింజలు మనకు ఈజీగా ఇండియాలో దొరుకుతాయి. తులసి మొక్క గింజలు. .
చియా గింజలు నానడానికి 30 నుండి 45 నిమిషాలు పడుతుంది. అయితే, సబ్జా గింజలు 5 నుండి 10 నిమిషాల్లోనే ఉబ్బి జెల్ లాగా తయారవుతాయి.
చియా గింజలు నలుపు, తెలుపు, లేత గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. అయితే, సబ్జా గింజలు పూర్తిగా నల్లగా ఉంటాయి.
చియా గింజలలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువ. సబ్జా గింజలలో ఫైబర్ ఉన్నా, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి.
చియా, సబ్జా గింజలు రెండింటిలోనూ యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి రెండూ ప్రయోజనకరమైనవే.
మీకు ఒమేగా-3, ప్రోటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కావాలంటే చియా గింజలు తినండి. కేవలం శరీరం చలవగా ఉండాలంటే సబ్జా గింజలు తినండి
