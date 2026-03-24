వెండితో కొత్తరకం మంగళసూత్రాలు.. అదిరిపోతాయి

life Mar 24 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Jewelleryshopper@instagram
డైమండ్ స్టైల్ బ్లాక్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం

 వెండి చైన్‌కు చిన్న చిన్న నల్లపూసలు, స్టోన్ పెండెంట్ జతచేసి ఈ డైమండ్ స్టైల్ మంగళసూత్రాన్ని తయారు చేశారు.

ఫ్లవర్ సిల్వర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

ఈ ఫ్లవర్ సిల్వర్ పెండెంట్ షార్ట్ మంగళసూత్రం డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.  ఓవల్ బీడ్స్, సిల్వర్ చైన్ కాంబినేషన్ ఎంతో బాగుంటుంది.

సింపుల్ సిల్వర్ మంగళసూత్రం

చిన్న పువ్వులు, ఆకులు,  జామెట్రిక్ పెండెంట్లతో వచ్చే సిల్వర్ మంగళసూత్రాలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

కస్టమైజ్డ్ సిల్వర్ షార్ట్ మంగళసూత్రం

కస్టమ్ పెండెంట్ల ఇది.  మీ పేరు, నచ్చిన రాయి, డిజైన్.. ఇలా అన్నీ మీ ఇష్టప్రకారమే చెప్పి పెండింట్ చేయించుకోవచ్చు. 

హెవీ సిల్వర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

హెవీ పెండెంట్  షార్ట్ మంగళసూత్రం ఇది. ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. సింపుల్ నల్లపూసల చైన్‌తో దీన్ని ధరించవచ్చు.

గ్రీన్ స్టోన్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

గ్రీన్ స్టోన్ పెండెంట్‌తో ఈ సిల్వర్ మంగళసూత్రం స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. యంగ్ లుక్ కోసం ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

పింక్ స్టోన్ పెండెంట్

పింక్, గ్రీన్ స్టోన్ పెండెంట్ తో వచ్చిన సిల్వర్ మంగళసూత్రం ఇది. మెడకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

