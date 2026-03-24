ఈ 7 పండ్లు తింటే చాలు మలబద్ధకం నుంచి రిలీఫ్

life Mar 24 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits: Getty
Telugu

కివీ పండు

కివీ పండును తింటే ఎంతో మంచిది. దీనిలో ఫైబర్‌తో పాటు 'యాక్టినిడిన్' అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది మలాన్ని మృదువుగా మార్చి మలబద్ధకం రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

Telugu

పియర్ పండు

పియర్ పండులో ఫైబర్, ఫ్రక్టోజ్, సార్బిటాల్ వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పండు తింటే మలబద్ధకం సమస్యే రాదు.

Telugu

ఆపిల్

మలబద్ధకాన్ని తగ్గించే మరో పండు  ఆపిల్. ఈ పండులో ఫైబర్, పెక్టిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Telugu

బెర్రీ పండ్లు

రాస్ప్‌బెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ వంటి ఈ పండ్లలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది.

Telugu

బొప్పాయి

అతి తక్కువ ధరకే దొరికే పండు బొప్పాయి.  ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.

Telugu

అంజీర్

అత్తి పండ్లలో ఫైబర్‌తో పాటు 'ఫైసిన్' అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు సాయపడుతుంది.

Telugu

నారింజ

నారింజ పండులో 'పెక్టిన్' అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

