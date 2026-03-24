కివీ పండును తింటే ఎంతో మంచిది. దీనిలో ఫైబర్తో పాటు 'యాక్టినిడిన్' అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది మలాన్ని మృదువుగా మార్చి మలబద్ధకం రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
పియర్ పండులో ఫైబర్, ఫ్రక్టోజ్, సార్బిటాల్ వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పండు తింటే మలబద్ధకం సమస్యే రాదు.
మలబద్ధకాన్ని తగ్గించే మరో పండు ఆపిల్. ఈ పండులో ఫైబర్, పెక్టిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రాస్ప్బెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ వంటి ఈ పండ్లలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
అతి తక్కువ ధరకే దొరికే పండు బొప్పాయి. ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.
అత్తి పండ్లలో ఫైబర్తో పాటు 'ఫైసిన్' అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు సాయపడుతుంది.
నారింజ పండులో 'పెక్టిన్' అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
Gold Chain: 8 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చైన్ డిజైన్లు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు
Beaded Gold Ring: 1 గ్రాము గోల్డ్లో అదిరిపోయే పూసల ఉంగరాలు.. ఇవిగో
Diamond Blackbeads: డైమండ్ లాకెట్ తో క్యూట్ నల్లపూసల గొలుసు
Kitchen Tips: వేపుళ్లు క్రిస్పీగా రావాలంటే.. ఇదొక్కటి కలిపితే చాలు