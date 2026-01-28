917 హాల్మార్క్ వెండిలో ఇలా మీరు మినీ జుంకీలను తీసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్ లుక్కి కూడా అందాన్ని ఇస్తుంది.
917 హాల్మార్క్ వెండిలో మీరు ఆక్సిడైజ్డ్ ఆభరణాలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో పైన ఫ్లోరల్ డిజైన్ అందంగా ఉంటుంది.
మీరు వెండి ఆభరణాలలో సాంప్రదాయ డిజైన్ను ఎంచుకోవాలనుకుంటే, ఈ నెమలి ప్యాటర్న్ డిజైన్ ఉన్న జుంకీలను తీసుకోండి.
ఆక్సిడైజ్డ్ వెండిలో మీరు ఈ రకమైన ప్యాటర్న్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. కింద జుంకీలకు ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి.
ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వెండితో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మీరు దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్న ఎమరాల్డ్ డిజైన్ను ఎంచుకోండి.
మీరు తక్కువ వెండిలో హెవీ డిజైన్ కావాలనుకుంటే, ఈ ప్యాటర్న్ను ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో రూబీ, ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ వివరాలు ఉంటాయి.
వెండిలో మీరు పెటల్స్ డిజైన్ ఝుంకీని తీసుకోండి. దీని పైన పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ ఉన్న ఒక చిన్న మొగ్గ డిజైన్ ఉంటుంది.
