Telugu

రాయల్ లుక్ ఇచ్చేలా వెండి జుంకాలు

life Jan 28 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gmeini AI
Telugu

మినీ ఝుంకీ డిజైన్

917 హాల్‌మార్క్ వెండిలో ఇలా మీరు మినీ జుంకీలను తీసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్ లుక్‌కి కూడా అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram@kshityeejewellers
Telugu

ఆక్సిడైజ్డ్ ఝుంకీ డిజైన్

917 హాల్‌మార్క్ వెండిలో మీరు ఆక్సిడైజ్డ్ ఆభరణాలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో పైన ఫ్లోరల్ డిజైన్  అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@houseofaadyaa
Telugu

సాంప్రదాయ ఝుంకీ డిజైన్

మీరు వెండి ఆభరణాలలో సాంప్రదాయ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవాలనుకుంటే, ఈ నెమలి ప్యాటర్న్ డిజైన్ ఉన్న జుంకీలను తీసుకోండి. 

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
Telugu

రూబీ స్టోన్ సిల్వర్ ఝుంకీ

ఆక్సిడైజ్డ్ వెండిలో మీరు ఈ రకమైన ప్యాటర్న్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. కింద జుంకీలకు ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి.

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
Telugu

ఎమరాల్డ్ స్టోన్ సిల్వర్ ఝుంకీ

ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వెండితో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మీరు దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్న ఎమరాల్డ్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. 

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
Telugu

మల్టీ కలర్ సిల్వర్ ఝుంకీ

మీరు తక్కువ వెండిలో హెవీ డిజైన్ కావాలనుకుంటే, ఈ ప్యాటర్న్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీనిలో రూబీ, ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ వివరాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
Telugu

పెటల్స్ డిజైన్ ఝుంకీ

వెండిలో మీరు పెటల్స్ డిజైన్ ఝుంకీని తీసుకోండి. దీని పైన పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ ఉన్న ఒక చిన్న మొగ్గ డిజైన్ ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@zaynluxuryjewelry

గ్యాస్ స్టవ్ విషయంలో ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చేయకూడదు..

లివింగ్ రూమ్ కి అనువైన ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇవిగో..

ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ తో ముఖం సన్నగా, అందంగా కనిపిస్తుంది!

5 గ్రాముల బంగారంలో హెవీ లుక్ ఇయర్ రింగ్స్