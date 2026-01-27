Telugu

లివింగ్ రూమ్ కి అనువైన ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇవిగో

gardening Jan 27 2026
Author: Kavitha G
జెడ్ ప్లాంట్

జెడ్ ప్లాంట్‌ను లక్కీ ప్లాంట్‌ అని కూడా అంటారు. ఇది ఇంట్లో ఉంటే సంపద, విజయం పెరుగుతాయని నమ్మకం. 

లక్కీ బాంబు

లక్కీ బాంబు అందమైన మొక్క. ఇది ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది. ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

మినీ ఫెర్న్ ప్లాంట్

మినీ ఫెర్న్ ప్లాంట్ పచ్చని ఆకులతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. లివింగ్ రూమ్ లో చక్కగా సెట్ అవుతుంది. 

సక్యూలెంట్ ప్లాంట్

సక్యూలెంట్ మొక్కలు చిన్నగా, అందంగా ఉంటాయి. తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతాయి. ఇంటికి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

మినీ మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్‌ ఇంట్లో శాంతి, సంపద పెంచుతుందని నమ్మకం. ఈ మొక్కను చిన్న కుండీలో పెంచుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటుంది. 

స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ గాలిని శుద్ధి చేయడానికి ప్రసిద్ధి. ఇది గదికి స్టైలిష్, ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తుంది.

పీస్ లిల్లీ

పీస్ లిల్లీ తెల్లని పువ్వులతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మొక్క ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.

