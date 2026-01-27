Telugu

5 గ్రాముల బంగారంలో హెవీ లుక్ ఇయర్ రింగ్స్

Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@online_luxury_store210
గోల్డ్ చాంద్ బాలీ డిజైన్

4 నుంచి 5 గ్రాముల బంగారంలో ముత్యాల డిజైన్‌తో చాంద్ బాలీలు చేయించుకోవచ్చు. ఈ చాంద్ బాలీలు తక్కువ బరువులో హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram@sribhavanijewels
మీనాకారి వర్క్ చాంద్ బాలీ

హెవీ లుక్ కోసం మీరు మీనాకారి వర్క్ చేసిన చాంద్ బాలీలు కూడా తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: Instagram@oomph.jewellery
ఎమరాల్డ్ స్టోన్ చాంద్ బాలీలు

మీరు డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ చాంద్ బాలీ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో డ్రాప్లెట్ డిజైన్‌లో పచ్చ ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@oomph.jewellery
ముత్యాలు, కుందన్, మీనాకారి వర్క్ చాంద్ బాలీ

ఇలాంటి చాంద్ బాలీలు రాయల్ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, చాలా అందంగా, తక్కువ బరువుతో ఉంటాయి.

Image credits: Instagram@dropdeadg
లటకన్ డిజైన్ చాంద్ బాలీలు

మీకు హెవీ చాంద్ బాలీలు ఇష్టమైతే, ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో బంగారు గొలుసులు, ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ డిజైన్ ఉంది. 

Image credits: Instagram@rachnagoyaljaipur
స్వచ్ఛమైన బంగారు చాంద్ బాలీ

మీకు చాంద్ బాలీలో ముత్యాలు లేదా రాళ్ల డిజైన్ వద్దనుకుంటే, బంగారంలో ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో డబుల్ లేయర్ చాంద్ బాలీ డిజైన్ ఉండి, కింద ఒక జుంకీ ప్యాటర్న్ ఇచ్చారు. 

Image credits: Gemini AI

