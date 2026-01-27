4 నుంచి 5 గ్రాముల బంగారంలో ముత్యాల డిజైన్తో చాంద్ బాలీలు చేయించుకోవచ్చు. ఈ చాంద్ బాలీలు తక్కువ బరువులో హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.
హెవీ లుక్ కోసం మీరు మీనాకారి వర్క్ చేసిన చాంద్ బాలీలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
మీరు డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ చాంద్ బాలీ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో డ్రాప్లెట్ డిజైన్లో పచ్చ ఉంటుంది.
ఇలాంటి చాంద్ బాలీలు రాయల్ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, చాలా అందంగా, తక్కువ బరువుతో ఉంటాయి.
మీకు హెవీ చాంద్ బాలీలు ఇష్టమైతే, ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో బంగారు గొలుసులు, ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ డిజైన్ ఉంది.
మీకు చాంద్ బాలీలో ముత్యాలు లేదా రాళ్ల డిజైన్ వద్దనుకుంటే, బంగారంలో ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో డబుల్ లేయర్ చాంద్ బాలీ డిజైన్ ఉండి, కింద ఒక జుంకీ ప్యాటర్న్ ఇచ్చారు.
