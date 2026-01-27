Telugu

గ్యాస్ స్టవ్ విషయంలో ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చేయకూడదు..

సరైన స్థలంలో పెట్టాలి

గాలి బాగా తగిలే చోట గ్యాస్ స్టవ్ పెట్టాలి. గాలి సరిగా ఆడకపోవడం ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది.

శుభ్రం చేయకపోవడం

వంట చేయడం వల్ల ఎప్పుడూ మురికి, మరకలు పట్టే అవకాశం ఎక్కువ. గ్యాస్ స్టవ్ బాగా పనిచేయాలంటే దాన్ని అప్పుడప్పుడు శుభ్రం చేయాలి.

క్లీనర్లు వాడటం

గ్యాస్ స్టవ్‌ను గట్టి క్లీనర్లతో శుభ్రం చేయకూడదు. ఇది గ్యాస్ స్టవ్‌కు నష్టం కలిగిస్తుంది.

వాడే పాత్రలు

మీ గ్యాస్ స్టవ్‌కు సరిపోయే పాత్రలనే వాడాలి. లేకపోతే స్టవ్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.

బరువైన పాత్రలు

గ్లాస్ స్టవ్ వాడేవాళ్లు ప్రత్యేకంగా బరువైన పాత్రలు వాడటం మానేయాలి.

తేమ నిలిచిపోవడం

వంటగదిలో తేమ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. తేమ పెరిగితే గ్యాస్ స్టవ్ తుప్పు పట్టే అవకాశం ఉంది.

