వెండి ఆభరణాలతో ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా

వెండి కేవలం అందం కోసం వాడే లోహం కాదు, అది ఆరోగ్యం, శక్తి, సంప్రదాయంతో ముడిపడి ఉంది. మన సంస్కృతిలో వెండికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది.
వెండిలో సహజమైన చల్లదనం ఉంటుంది. వెండి ఆభరణాలు ధరించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది, అందుకే చాలామంది వెండి ఉంగరం లేదా గొలుసు వాడతారు.
వెండి శరీరంలోని ప్రతికూల శక్తిని గ్రహించి, సానుకూల శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతారు. దీనివల్ల అలసట తగ్గి, శరీరం మరింత ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది.
మహిళలు వెండి పట్టీలు ధరించడానికి కారణం, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, పాదాల్లో వేడి తగ్గుతుంది, కీళ్ల నొప్పుల సమస్య తగ్గుతుంది.
వెండిలో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల చర్మంపై అలెర్జీ ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది, ముఖ్యంగా పిల్లలకు వెండి సురక్షితమైనదిగా భావిస్తారు.
వెండిని పవిత్ర లోహంగా భావిస్తారు. దేవుని పూజలో వెండిని వాడతారు, వెండి తాయెత్తు, ఉంగరం వాడే ఆచారం ఉంది. చెడు దృష్టి నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
బడ్జెట్ ధరలో భార్యకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఇవిగో బెస్ట్ ఐడియాస్!
ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?
పొట్టు సులువుగా రావాలంటే గుడ్లను ఇలా ఉడికించండి
ప్రతిరోజూ ఒక జామకాయ తింటే చాలు