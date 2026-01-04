Telugu

పొట్టు సులువుగా రావాలంటే గుడ్లను ఇలా ఉడికించండి

food-life Jan 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:google
ఎన్ని నిమిషాలు ఉడికించాలి?

గుడ్డు మెత్తగా ఉడకాలంటే  8 నిమిషాలు ఉడికిస్తే పచ్చసొన సగం ఉడుకుతుంది. తెల్లసొన ముప్పావు వంతు ఉడుకుతుంది. ఇది కూడా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: google
గట్టిగా ఉడకాలంటే

గుడ్డును 10 నిమిషాలు నీటిలో ఉడికిస్తే తెల్లసొన, పచ్చసొన రెండూ గట్టిగా ఉడుకుతాయి. ఇలా తిన్నా ఆరోగ్యకరమే.

Image credits: Getty
గుడ్డు ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే

గుడ్డును 15 నిమిషాలు ఉడికిస్తే తినడానికి  మంచిది కాదు. గుడ్డులోని పోషకాలన్నీ బయటికి పోతాయి.

Image credits: Pixabay
గుడ్డు ఉడకబెట్టే చిట్కాలు

గుడ్లు ఉడకబెట్టే ముందు నీళ్లు బాగా వేడెక్కాక గుడ్లు వేయాలి. ఉడికేటప్పుడు గుడ్డు పగలకుండా ఉప్పు లేదా వెనిగర్, ఉల్లిపాయ పొట్టు లేదా నిమ్మ తొక్కను నీటిలో వేయాలి.

Image credits: Getty
పొట్టు తీసే చిట్కాలు

గుడ్డు బాగా ఉడికాక పొట్టు సులభంగా రావాలంటే చల్లటి నీటిలో లేదా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసిన నీటిలో వేయాలి. ఫ్రిజ్‌లోని చల్లటి నీటిని కూడా వాడొచ్చు.

Image credits: Getty
ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లతో ఉపయోగాలు

రోజుకో కోడిగుడ్డు తినడం వల్ల సంపూర్ణ భోజనం తిన్నట్టు లెక్క. బరువు నియంత్రణకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
మెదడు కోసం

మెదడుకు అవసరమైన కోలిన్ ఇందులో ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలకు కచ్చితంగా రోజుకో కోడిగుడ్డు తినిపించాలి.

Image credits: Getty

