ప్రతిరోజూ ఒక జామకాయ తింటే చాలు

జామకాయ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. దీనిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడి, రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.
మహిళలు జామకాయ తినడం వల్ల అందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు నెలసరి నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
మలబద్ధకంతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు జామపండును తింటే విరేచనం సాఫీగా అవుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
జామకాయలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
మెరిసే చర్మం కోసం జామకాయను ప్రతిరోజూ తినడవచ్చు. దీనిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటాయి.
మధుమేహం ఉన్నవారు జామకాయ తినడం చాలా అవసరం. దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ.
జామకాయలో విటమిన్ ఎ అధికంగా ఉంటి. ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
