రోజూ 7-8 గంటల నిద్ర అవసరం. తక్కువ నిద్రపోయే వారిలో ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి.
అధిక వ్యాయామం కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కాబట్టి తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.
కాఫీ, టీలలో ఉండే కెఫిన్ నిద్రలేమికి దారితీస్తుంది. ఇది పరోక్షంగా కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరగడానికి కారణం అవుతుంది.
రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు ఫోన్ లేదా టీవీ చూడటం వల్ల కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అల్పాహారం లేదా మధ్యాహ్న భోజనం మానేయడం కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది.
