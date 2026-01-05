Telugu

ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?

health-life Jan 05 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
నిద్రలేమి

రోజూ 7-8 గంటల నిద్ర అవసరం. తక్కువ నిద్రపోయే వారిలో ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి.

Image credits: Getty
అధిక వ్యాయామం

అధిక వ్యాయామం కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కాబట్టి తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.

Image credits: Getty
కెఫిన్

కాఫీ, టీలలో ఉండే కెఫిన్ నిద్రలేమికి దారితీస్తుంది. ఇది పరోక్షంగా కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరగడానికి కారణం అవుతుంది.

Image credits: Getty
బ్లూ లైట్

రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు ఫోన్ లేదా టీవీ చూడటం వల్ల కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 

Image credits: Freepik
ఫుడ్ మానేయడం

అల్పాహారం లేదా మధ్యాహ్న భోజనం మానేయడం కూడా కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. 

Image credits: stockphoto

