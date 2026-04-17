అమ్మాయిల మనసు దోచేస్తున్న సిల్వర్ చోకర్లు

life Apr 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
నెమలి షేప్ సిల్వర్ చోకర్

ఈ తరం అమ్మాయిలు ఇలాంటి సిల్వర్ చోకర్లు ధరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. నెమలి డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ చోకర్‌కు కింద ముత్యాల పూసలు జతచేశారు. ఈ చోకర్‌ను వెస్టర్న్ డ్రెస్సులతో అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ చోకర్

మెడకు నిండుగా ఫుల్ నెక్ లైన్‌తో ఉన్న  చోకర్ ఇది. షర్ట్‌లతో ఇలాంటి చోకర్ వేసుకుంటే లుక్కే మారిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ఘుంగ్రూ సిల్వర్ చోకర్

వెండితో చేసిన ఘుంగ్రూ చోకర్ కూడా ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.  జ్యువెలరీ బాక్స్‌లో తప్పకుండా ఇలాంటి చోకర్‌ను చేర్చుకోవాలి.

Image credits: pinterest
వెండి హన్సులి

పాతకాలం సంస్కృతిని ఇష్టపడితే హన్సులి కూడా బాగా నచ్చుతుంది. హన్సులి వెస్టర్న్ లుక్‌తో మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
మెరూన్ స్టోన్ సిల్వర్ చోకర్

మెరూన్ స్టోన్ తో కూడిన ఈ సిల్వర్ చోకర్‌ను చాలా అందంగా ఉంటుంది. పండుగలు లేదా ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భాలలో దీన్ని ధరించవచ్చు.

Image credits: pinterest
ఝుమ్కీ డిజైన్ సిల్వర్ చోకర్

రంగురంగుల రాళ్లు, ఝుమ్కీ డిజైన్ ఈ వెండి చోకర్ కు ప్రత్యేకతను ఇస్తాయి. ఇది సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్టర్న్ దుస్తులపై కూడా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: caratlane.com
మువ్వల చోకర్

వేలాడుతున్న మువ్వలతో వచ్చే ఈ సిల్వర్ చోకర్ ఎంతో ట్రెండీగా ఉంటుంది. దీన్ని వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది.

Image credits: Teejh

