ఈ తరం అమ్మాయిలు ఇలాంటి సిల్వర్ చోకర్లు ధరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. నెమలి డిజైన్తో ఉన్న ఈ చోకర్కు కింద ముత్యాల పూసలు జతచేశారు. ఈ చోకర్ను వెస్టర్న్ డ్రెస్సులతో అదిరిపోతుంది.
మెడకు నిండుగా ఫుల్ నెక్ లైన్తో ఉన్న చోకర్ ఇది. షర్ట్లతో ఇలాంటి చోకర్ వేసుకుంటే లుక్కే మారిపోతుంది.
వెండితో చేసిన ఘుంగ్రూ చోకర్ కూడా ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. జ్యువెలరీ బాక్స్లో తప్పకుండా ఇలాంటి చోకర్ను చేర్చుకోవాలి.
పాతకాలం సంస్కృతిని ఇష్టపడితే హన్సులి కూడా బాగా నచ్చుతుంది. హన్సులి వెస్టర్న్ లుక్తో మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
మెరూన్ స్టోన్ తో కూడిన ఈ సిల్వర్ చోకర్ను చాలా అందంగా ఉంటుంది. పండుగలు లేదా ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భాలలో దీన్ని ధరించవచ్చు.
రంగురంగుల రాళ్లు, ఝుమ్కీ డిజైన్ ఈ వెండి చోకర్ కు ప్రత్యేకతను ఇస్తాయి. ఇది సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్టర్న్ దుస్తులపై కూడా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
వేలాడుతున్న మువ్వలతో వచ్చే ఈ సిల్వర్ చోకర్ ఎంతో ట్రెండీగా ఉంటుంది. దీన్ని వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపై పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది.
