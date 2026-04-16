కేవలం ఒక్క గ్రాములో అందమైన గోల్డ్ ఉంగరాలు

life Apr 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
సింగిల్ స్టోన్ సాలిటైర్ లుక్

ఒకే ఒక్క చిన్న రాయితో ఉండే ఈ 1 గ్రాము గోల్డ్ రింగ్ చాలా సింపుల్‌గా కనిపిస్తుంది. ఆఫీస్‌కు వెళ్లినప్పుడు ఇది ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ టచ్ మినిమల్ రింగ్

చిన్న రాళ్లు, పూల డిజైన్‌తో ఉండే ఈ ఉంగరం చేతులకు ఎంతో అందమైన లుక్ ఇస్తుంది. బరువు తక్కువగా ఉన్నా లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ట్రెండీ ట్విస్ట్ బ్యాండ్ స్టైల్

మెలితిరిగినట్లు ఉండే ట్విస్ట్ రింగ్ డిజైన్ ఉన్న ఈ మినిమల్ స్టోన్ రింగ్స్ చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇది మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: caratlane.com
క్యూట్ హార్ట్ షేప్ డిజైన్

క్యూట్ డిజైన్ అయిన ఈ హార్ట్ షేప్ స్టోన్ రింగ్ మీ ప్రేమకు గుర్తుగా భార్యకు అందివ్వవచ్చు.

Image credits: instagram
ఎలిగెంట్ వి-షేప్ రింగ్

వి ఆకారంలో ఉండే ఈ స్టోన్ రింగ్ సింపుల్ డిజైన్. రోజూ పెట్టుకోవడానికే కాదు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
డ్యూయల్ లైన్ బ్యాండ్

రెండు లైన్ల బ్యాండ్‌లో పొదిగిన చిన్న రాళ్లు ఉంగరానికి రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్  ప్రతిరోజూ ధరించడానికి అనువుగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
ఇన్ఫినిటీ ప్యాటర్న్ రింగ్

ఇన్ఫినిటీ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ స్టోన్ రింగ్ మీ బంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. 

Image credits: pinterest

